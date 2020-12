Im Jahr 2007 hatte der Bamberger Restaurator Adelbert Heil das Denkmal "Werden-Sein-Vergehen" in der Karl-Hoch-Anlage im Auftrag der Stadt Ebern saniert. Die allegorische Darstellung der Vergänglichkeit des Lebens - drei Frauenfiguren in der Jugendzeit, auf dem Zenit und im Alter - ist ein Werk der international bekannten Bildhauerin und Malerin Yrsa von Leistner (1917 bis 2008) aus den 1960er Jahren. Inzwischen ist die Plastik durch Witterungseinflüsse wieder so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass selbst die Jugend (unser Bild) reichlich alt aussieht. Foto: Eckehard Kiesewetter