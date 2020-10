Am Donnerstagnachmittag musste eine 50-jährige Fiat-Fahrerin auf der B 22 im Bereich Bamberg-Süd verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 22-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr wegen zu geringen Sicherheitsabstands dem Fiat leicht ins Heck. Der Sachschaden summiert sich auf rund 1000 Euro, verletzt wurde niemand. Beim Linksabbiegen hat es gekracht Am Mittwochnachmittag missachtete ein BMW-Fahrer beim Linksabbiegen von der Dürrseestraße in den Laubanger die Vorfahrt eines Seat-Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1100 Euro. Fußgängerin stößt mit Radlerin zusammen Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr lief in der Oberen Königstraße/Tränkgasse eine Fußgängerin auf den Radweg und stieß mit einer Radfahrerin zusammen. Die Fußgängerin musste mit Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mit Luftgewehr auf Frontscheibe geschossen Am Donnerstagmorgen zwischen 9.15 und 9.30 Uhr stand in der Strullendorfer Straße ein VW-Fahrer gegenüber einem dortigen Möbelhaus an der roten Ampel, als ein Unbekannter vermutlich mit einem Luftgewehr gegen seine Frontscheibe schoss. Diese hatte daraufhin einen Sprung. Die Polizei bittet um Hinweise. Schmierer verunstalten Restaurantwand An einem Restaurant in der Siechenstraße haben Unbekannte zwischen dem 2. und 6. Oktober Graffiti mit lila Farbe angebracht. Sachschaden: rund 200 Euro. Gegen Baum gefahren und geflüchtet Am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr ereignete sich in der Theresienstraße/Hüttenfeldstraße ein Verkehrsunfall. Dort stieß ein 29-jähriger Fahrer eines Sprinters gegen einen Baum und flüchtete zunächst. Der Autofahrer konnte kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden. Er war betrunken und brachte es bei einem Alkoholtest auf 1,82 Promille, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Der Sachschaden an Fahrzeug und Baum wird auf etwa 4500 Euro beziffert. Amtsbekannter Mann landet in der Zelle Am Donnerstagabend lief in der Luitpoldstraße ein 34-jähriger amtsbekannter Mann, gegen den ein Haftbefehl bestand, einer Polizeistreife in die Arme. Während der Durchsuchung des 34-Jährigen kamen Marihuana, Crystal und zwei griffbereite Messer zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann für ein Jahr und zwei Monate in eine Haftanstalt eingeliefert. Außerdem muss er sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Ladendiebe halten Polizei auf Trab Im Laufe des Donnerstags wurde die Polizei insgesamt fünfmal im Stadtgebiet zu Ladendiebstählen gerufen. Insgesamt hatten es zwei Männer und vier Frauen auf Bekleidung, Alkohol und Kosmetikgegenstände im Gesamtwert von knapp 220 Euro abgesehen. pol