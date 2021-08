Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau bietet am morgigen Donnerstag, 12. August, eine Wanderung mit Gästen an. Mit dem Bus fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Bad Orb. Durch die Altstadt wird gemütlich zu einem Café gewandert. Die Wanderstrecke beträgt vier Kilometer, die Wanderzeit circa zwei Stunden und 25 Minuten. Die Coronaregeln sind einzuhalten. Abfahrten ist am Washingtonplatz um 13.20 Uhr, am Vita Spa um 13.30 Uhr, am Kurstift um 13.40 Uhr und am Busbahnhof um 13.45 Uhr, teilt der Rhönklub-Zweigverein mit. sek