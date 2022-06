Beim vierten Lehrabend der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen in Thulba standen vor allem Ehrungen für fünf- bis 20-jährige Schiedsrichtertätigkeit auf dem Programm. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Lehrabend teil. Schiedsrichterobmann Alexander Arnold erwähnte in seiner Begrüßung vor allem den bald beginnenden Schiedsrichter-Neulingskurs und das anstehende Sommerfest mit Ehrungen am 16. Juli in Premich. Er dankte auch den Paten, wünschte aber noch eine bessere Verfügbarkeit. Im Anschluss konnte Bezirks-Schiedsrichterobmann Michael Walter noch einige Informationen von Verbandsseite für die Unparteiischen verkünden. Auch Kreisvorsitzender Rainer Lochmüller dankte den Schiedsrichtern für ihren Einsatz. Die anschließenden Ehrungen übernahm Michael Walter. spion