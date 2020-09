Der Stadtjugendring Erlangen organisiert gemeinsam mit dem Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (StUB) und dem Jugendhaus Rabatz eine Planungswerkstatt in Herzogenaurach. Diese Mitmachaktion findet bereits zum dritten Mal statt. Die Ergebnisse werden vom 9. bis 13. November im Jugendhaus Rabatz in Herzogenaurach ausgestellt.

Die Planungswerkstatt findet vom 3. bis 5. November (erster Tag: 9 Uhr bis 17 Uhr, zweiter und dritter Tag: 9 Uhr bis 16 Uhr) in der Schule Liebfrauenhaus in Herzogenaurach statt. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 13 Jahren aus den Städten Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist bis 16. Oktober 2020 über die Internetseite www.beteiligt-dabei.de oder direkt beim Stadtjugendring Erlangen (Gebbertstraße 1in 91052 Erlangen) möglich, wenn die Planungswerkstatt nicht bereits vorher ausgebucht ist. Insgesamt können 16 Kinder und Jugendliche teilnehmen.

Wie sollten die zukünftigen Haltestellen der Stadt-Umland- Bahn (StUB) aussehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der nächsten Lego-Planungswerkstatt.

Unterschiedliche Abschnitte

"In den verschiedenen Veranstaltungen zu unserem Beteiligungsprojekt für Kinder und Jugendliche werden immer unterschiedliche Streckenabschnitte näher betrachtet. So haben wir bereits die Nürnberger Straße und die Brücke zur Querung des Regnitzgrunds in Erlangen genau unter die Lupe genommen. Diesmal dreht sich alles um die Gestaltung der StUB-Haltestellen in Herzogenaurach", erklärt Christian Kohlert, Stadtjugendpfleger beim Stadtjugendring Erlangen.

An den drei Tagen der Planungswerkstatt besichtigen die Lego-Architekten den Streckenverlauf der Stadt-Umland-Bahn in Herzogenaurach, studieren Pläne und bauen die Straßenbahnhaltestellen nach ihren Ideen.

Ideensammlung

Um einen Einblick in die verschiedenen Haltestellenarten zu erhalten, besuchen die Teilnehmenden Straßenbahnhaltestellen in Nürnberg.

"Aus den letzten zwei Veranstaltungen haben wir viele tolle Anregungen für die weiteren Planungen der Stadt-Umland-Bahn erhalten. Insbesondere war den Lego-Architekten eine barrierearme, bunte und begrünte Gestaltung wichtig. Die jungen Planer haben noch einmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt-Umland-Bahn, und ich bin schon ganz gespannt, welche Ideen die Teilnehmenden für die Haltestellen in Herzogenaurach haben werden", sagt German Hacker, Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn und Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach.