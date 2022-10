Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenter-Betrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für die Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken mit einer Präventionskampagne nun an Jugendliche gewandt. Der Appell richtet sich an junge Menschen, ihre Großeltern zu sensibilisieren und so vor Betrügern zu schützen. Unterstützt wird die Polizei von einer Influencerin.

Das Polizeipräsidium Unterfranken lässt laut Pressemeldung in ihrem Bestreben nicht nach, potenzielle Opfer von Telefonbetrügern über deren Maschen aufzuklären, vor Tätern zu warnen und wertvolle Verhaltenstipps zu geben. Dennoch konnte zahlreichen Telefonbetrügern noch nicht das Handwerk gelegt werden. Die Opfer schildern im Nachgang oftmals, nichts über die Betrugsmaschen gewusst zu haben.

Mit der Kampagne "Chill mal, Oma!" setzt das Polizeipräsidium Unterfranken nun auf die Unterstützung Jugendlichen. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen und ihnen Verhaltenstipps - im wahrsten Sinne des Wortes - an die Hand geben: Hierzu hat das Polizeipräsidium Unterfranken bereits im Jahr 2020 die Präventionskampagne "Leg‘ auf!" ins Leben gerufen und eine Postkarte mit einem Aufkleber entworfen. Polizeibeamte gehen ab Mitte Oktober in Unterrichten in Schulen auf Jugendliche zu und klären diese über das Phänomen Callcenterbetrug auf. Jugendliche sollen daraufhin mit ihren Großeltern über die Betrugsmaschen sprechen und ihnen den Flyer der Kampagne aushändigen oder gar einen der Aufkleber der "Leg‘ auf!-Kampagne" auf dem Telefon oder in dessen Nähe anbringen.

Unterstützt wird die Kampagne des Polizeipräsidiums Unterfranken durch die Influencerin "Feli", die seit mehreren Jahren ihre über drei Millionen Follower auf Tik-Tok (videozeugs) und die knapp 1,5 Millionen Follower auf Instagram (@videozeugs) mit Social-Media-Content versorgt. Die junge Frau erzählt in einem Video, das an ihre Community gerichtet ist, von ihrer Großmutter, die ebenfalls Opfer von Callcenterbetrügern geworden ist. red