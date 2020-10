Von Montag,19., bis Samstag, 24. Oktober, findet die 8. Tagung des "Forum1.5" der Universität Bayreuth statt. Eingeladen wird zu 27 sehr vielfältige Veranstaltungen, unter anderem zur Zukunft der Arbeit, der Ernährungswende oder der Biodiversität. Von Geländespielen über einen Einmachworkshop bis hin zu Podiumsdiskussionen ist für jeden etwas dabei. In diesem Jahr wird die "Wandelwoche" online und offline stattfinden. Für ausgewählte Programmpunkte gibt es in begrenzter Anzahl die Möglichkeit zur Präsenzteilnahme in Bayreuth. Hierfür ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Der Großteil der Veranstaltungen wird aber auch über das Internet zu sehen sein, entweder als Livestream über den Facebook-Kanal, oder diese findet direkt als Zoom-Meeting statt. So ist eine leichte Teilnahme von zu Hause aus möglich. Alle Informationen und Anmeldung unter https://forum1punkt5.de. Dort findet sich auch die neue regionale Vernetzungsplattform mit weiteren Inhalten, Dateien und Diskussionsmöglichkeiten. Alle sind eingeladen, an den Veranstaltungen online oder offline teilzunehmen und Teil der Wandelbewegung in Bayreuth und der gesamten Region Oberfranken zu werden. Gemeinsam soll am Klimaschutz und dem 1.5°C-Ziel gearbeitet werden. red