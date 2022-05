Der Bund Naturschutz lädt für Mittwoch, 1. Juni, 19 Uhr, zu einem Lichtbildvortrag des Schmetterlingsexperten Oskar Jungklaus in das Gasthaus Traube ein. Jungklaus hat laut Mitteilung des BN 1200 Schmetterlingsarten im Landkreis bestimmt und fotografiert. Auf 448 Seiten wird Lust gemacht, die Lebensräume im Biosphärenreservat Rhön zu besuchen. Professor Kai Frobel, Artenschutzreferent des BN Bayern, gibt eine Einführung. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Neben den Artenbeschreibungen schildern einzelne Kapitel die Landschaften im Kreis Bad Kissingen, in denen die Schmetterlinge leben. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der Gefährdung der Schmetterlinge, dem Artenschwund, den natürlichen Gegenspielern, dem Schwammspinner, der Lichtverschmutzung und weiteren Aspekten. Das Buch "Schmetterlinge im Landkreis Bad Kissingen" kostet 39,95 Euro und kann in der Geschäftsstelle des BN in Bad Brückenau bezogen werden. red