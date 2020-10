Um den Corona-Regeln gerecht werden zu können, fand die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Ebern - mit Abstand - in der Aula der alten Berufsschule statt. Die Geschäftsführerin Rachilde Neugebauer erwähnte, dass es im vergangenen Jahr noch etliche Arbeit im Zusammenhang mit der Schließung der Tagesstätte gab. Weiterhin berichtete sie von diversen Aktionen 2019: unter anderem von der Fahrradtour nach Forchheim, dem von der Josef-Badum-Stiftung gesponserten Flugtag in Sendelbach sowie den monatlichen (offenen) Kegeltreffs im TV-Sportheim. Der Schwerpunkt der Vorstandsarbeit bestand in der Konzeptentwicklung für das Wohnprojekt. Dazu wurden eine Fortbildung besucht und etliche Gespräche mit dem Landesverband, Bauträger und anderen Lebenshilfen geführt. Stand Herbst 2020: Das Konzept und die vorbereiteten Maßnahmen der Stadt Ebern sind so weit fortgeschritten, dass laut Lebenshilfe-Angaben "hoffentlich 2021 mit dem Bau begonnen werden kann". Nach der Corona-Pause findet jetzt das (offene) Kegeln - natürlich mit Abstand - wieder statt. Bei der Planung für das nächste Jahr sind diese Aktivität und die Radtour wieder fester Bestandteil des Angebotes, wie die Geschäftsführerin weiter berichtete. Jeder, der gerne kegelt oder Rad fährt, ist dazu eingeladen, hieß es bei der Jahresversammlung. red