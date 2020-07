Lebensgefühl Spätromantik

Das Lebensgefühl der Spätromantik spiegelt sich in Josef von Eichendorffs berühmtester Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts", die von dem armen, unverbildeten Müllerburschen erzählt, der auszog, sein Glück zu machen. Die Tourist-Info Egloffstein lädt zu diesem Theaterstück des Vereins Fränkischer Theatersommer (Landesbühne Oberfranken) ein. Termin ist am Sonntag, 19. Juli, 19 Uhr, auf der Burg Egloffstein. Um telefonische Anmeldung unter 09197/202 wird gebeten. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt.

Der naive heitere Märchenton und das virtuose Geigenspiel laden ein zum Träumen und Nachdenken. Neben dem Thema des nach Freiheit, Liebe und Individualität strebenden Lebenskünstlers als Gegenentwurf zu einem bodenständigen, eng begrenzten bürgerlichen Leben spielen der Widerstreit von Fernweh und Heimweh eine Hauptrolle. Gesteigert werden diese Themen noch durch die lebendige Naturbeschreibung, die gerade in Zeiten von bedrohten Kulturlandschaften eine zwiespältige Wirkung hervorrufen. red