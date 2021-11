Wohnassistenzsysteme helfen Menschen, länger in ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Was die Technik möglich machen kann, ist bis 5. Januar bei einer interaktiven Ausstellung im Lichthof im Landratsamt zu sehen. An einem Medientisch lässt sich in einer virtuellen Wohnung ausprobieren, wo und wie Wohnassistenzsysteme zum Einsatz kommen können.

"Wie man im Alter gut leben und wohnen kann spielt nicht nur im Landkreis Bad Kissingen, sondern auch in ganz Unterfranken eine große Rolle", sagte Landrat Thomas Bold bei der Eröffnung der Ausstellung. Das Projekt "DeinHaus 4.0 Unterfranken" soll aufzeigen, welche Möglichkeiten moderne Wohnassistenzsysteme als Alltagshelfer bieten: Gefahren erkennen und diese abschalten oder Verhalten und Bewegungen der Bewohner wahrnehmen und entsprechend reagieren. Wenn sich Stürze oder Inaktivität bemerkbar machen, wird im Notfall ein Alarm ausgelöst, auch können die Systeme dazu dienen, es gar nicht erst zu einem Unfall kommen zu lassen. Wichtig sei den Verantwortlichen, den Menschen die Möglichkeiten der Technik näherzubringen und dadurch die Akzeptanz für moderne Lösungen zu erhöhen. Infos zu "DeinHaus 4.0 Unterfranken" gibt es auf der zentralen Projektwebseite www.deinhaus4punkt0.de red