Die Stadt Bad Kissingen hat im Sommer das städtische Projekt zur Belebung der Innenstadt aufgesetzt. Ziel ist es, leerstehende Ladenlokale für einen temporären Zeitraum von sechs bis 24 Monate anzumieten und als "Pop Up Store" sowie "Co Working Space" für junge Unternehmerinnen und Unternehmer zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Pressemeldung.

Zwischenzeitlich konnten demnach drei der vier angedachten Ladenlokale privatwirtschaftlich vermietet werden. Auch wenn die Stadt Bad Kissingen bereits mit diversen weiteren Eigentümern in Kontakt steht, bittet die Wirtschaftsförderung darum, dass sich weitere Eigentümer von aktuell oder in naher Zukunft leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt melden. Die maximale Fördersumme beträgt 70 Prozent der letzten Nettokaltmiete; Mietvertragspartner wäre die Stadt Bad Kissingen.

Bei Interesse melden

Interessierte Eigentümer melden sich direkt bei der Wirtschaftsförderung unter 0971 807-1080 oder sbuenner@stadt.badkissingen.de. Zudem besteht weiter die Möglichkeit für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich bei der Wirtschaftsförderung auf das Projekt zu bewerben, um so von den besonderen Mietkonditionen zu profitieren. red