Dass der Personalrat einer Stadtverwaltung sich zu "seiner" Stadt bekennt, ist nichts Ungewöhnliches. Aber was ist in diesem Jahr schon gewöhnlich? Wenig bis nichts, und deshalb hat der Personalrat der Stadt Coburg sich eine Alternative zur sonst üblichen Weihnachtsfeier überlegen müssen. Der Personalrat habe den Kollegen "etwas Gutes tun" wollen, sagt Vorsitzende Nicole Klebeg.

Ergebnis der Überlegungen ist ein sogenannter Buff mit dem Coburger Stadtwappen darauf. Ein Buff, ein Stück Stoff in Form eines Ärmels, kann als Kopfbedeckung, Stirnband oder Schal getragen werden. Auch als Gesichtsschutz und Mund-Nasen-Schutz erfüllt es seinen Zweck. Zumindest ist es so auf der Homepage von Hightex in Grub am Forst zu lesen, wo der Buff als "Multifunktions-Hygienetuch, wiederverwendbar" beworben wird.

Diese Buffs können mit beliebigen Motiven bedruckt werden, und hier entschied sich der Personalrat für das Stadtwappen mit der stilisierten Darstellung des Heiligen Mauritius, dem "Mohr". Nun ist aber dieser Mohr gerade sehr umstritten: Die Darstellung eines Schwarzen sei stereotyp und herabwürdigend, lautet die Kritik. So wollen es aber Nicole Klebeg und der Personalrat nicht betrachtet wissen: "Es ist doch schön, wenn wir als Stadtverwaltung zeigen können: Wir stehen hinter dem ,Mohr‘." So sehen es auch der Oberbürgermeister und der Stadtrat, die den Vorschlag, das Wappen zu ändern, abgelehnt haben. Deshalb haben auch alle Stadtratsmitglieder einen Buff erhalten, und zumindest Hans-Heinrich Eidt (FDP) hat sich herzlich dafür bedankt.

Den Buff wird es nirgends zu kaufen geben. Denn die Verwendung des Stadtwappens muss von der Stadt genehmigt werden, was in diesem Fall geschah. "Für die kommerzielle Nutzung durch Dritte wird das Stadtwappen nicht freigegeben", sagt Stefan Hinterleitner, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters. Er hatte bereits in seiner früheren Funktion als Pressesprecher der Stadt mit solchen Fragen zu tun. Wenn, verwende die Stadt das Wappen selbst - das Stadtmarketing hatte einmal Krawatten mit dem Wappen produzieren lassen.