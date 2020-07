Laufprojekt bringt 50 Teilnehmer in Schwung

Mit großem Eifer und reichlich Energie gehen knapp 50 "Lauf10!"-Teilnehmer seit rund vier Wochen beim Training zur Sache. Jeder der Teilnehmer konnte sich vorab nach seinem eigenen Dafürhalten in einer der vier Trainingsgruppen einordnen. Nun, nach rund vier Wochen Training und einigen Wechseln in den Gruppen, fühlt man sich gut aufgehoben. Dafür sorgen auch die rund 20 Betreuer aus den beiden Vereinen, dem SC Adelsdorf und dem TSV Neuhaus.

Zwei Einheiten pro Woche

Zweimal pro Woche wird gemeinsam trainiert. Strikt nach vorgegebenen Plänen. Wobei jede Trainingseinheit mit einem gemeinsamen Aufwärmen und einem abschließenden gemeinsamen "cool down", allerdings mit Schwerpunktübungen der Stabilisation, endet. Eine weitere Trainingseinheit muss jeder Kursteilnehmer nebst Stabilisationsübungen selbst gestalten, wobei auch hier Hilfestellungen, beispielsweise in Form von Zeiten, aus den Trainingsplänen ersichtlich sind.

Die Betreuer und Trainer sind guten Mutes, denn jetzt schon kann man bei etlichen Teilnehmern einen deutlichen Fortschritt erkennen. Dass aber aus den Reihen dieses "Lauf10!"-Angebots keine neuen Weltmeister hervorgehen sollen und werden, wurde den Teilnehmern bereits deutlich in der allerersten Trainingsstunde mit auf den Weg gegeben.

Ziel des Ganzen ist es, jedem einzelnen den Spaß an der Bewegung und eine gehörige Portion an Kondition und Durchhaltevermögen zu vermitteln. Ob und wie sich dies nach den rund 30 Trainingseinheiten in den zehn Wochen darstellt, wird sich noch zeigen. Willi Wahl