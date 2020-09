Da es in Nepal keinen Rettungsschirm oder eine finanzielle staatliche Unterstützung für die von der Corona-Pandemie stark getroffene Bevölkerung gibt, wurde in den letzten Wochen des Schuljahres 2019/2020 am Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium ein "coronaadaptierter Nepalhilfelauf" durchgeführt, um die Nepalhilfe Kulmbach bei der Finanzierung der Schulspeisung und bei der Hilfe für die durch die Corona-Pandemie betroffenen Familien zu unterstützen.

Dieses Jahr nahmen ausnahmsweise alle 5. bis 9. Klassen daran teil, um jeder Klasse die Möglichkeit zu geben, auch das Geld für ihr Patenkind in Nepal zu "erlaufen". Denn normalerweise sammeln die Schüler durch verschiedene Aktionen über das Jahr verteilt Geld, um ihrem Patenkind in Nepal den Schulbesuch zu finanzieren. Durch die Corona-Pandemie waren solche Aktivitäten in diesem Schuljahr aber kaum noch möglich gewesen.

Unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften wurde die Durchführung des traditionellen "Nepalhilfelaufes" angepasst und anstelle von Kilometern wurden deutlich verkürzte Runden "gewalkt", anstelle der Stempel pro Kilometer wurden von den Schülern Papiergeldscheine gesammelt und später in Stempel umgetauscht. Besonders fleißig hatten dieses Jahr wieder die Jüngsten Sponsoren gesucht: Die Klasse 5a trug sogar über 2000 Euro zusammen, die Klasse 5c 1911 Euro. Auch Sonja Promeuschel, die Vorstandsvorsitzende der Nepalhilfe Kulmbach, war extra angereist, um an dem Lauf teilzunehmen. Sie hatte bereits hochmotiviert viele zahlungskräftige Sponsoren gesucht, so dass sie nach ihrem Lauf ein persönliches Rekordergebnis von fast 4000 Euro für die Kinder in Nepal beisteuern konnte.

Nach Abzug der Gelder für die Patenkinder und ohne Promeuschels beachtlichen Betrag konnten am Ende des Schuljahres stolze 19 000 Euro für die Kinder in Nepal überwiesen werden. Soviel wie noch nie! jh