Da Orientierungslauf ein Individualsport ist, konnte er auch während des Kontaktverbots problemlos für Einzelsportler durchgeführt werden. Seine Karte mit der abzulaufenden Bahn konnte man sich per Internet schicken lassen. Ab sofort bietet der TV Neuses wieder Training für kleine Gruppen an. Auch Anfänger, die mal in die Natursportart schnuppern wollen, dürfen vorbeischauen. In Weidach am Wasserturm ist jeden Samstag um 14.30 Uhr der Treffpunkt. Der Umgang mit Karte und Kompass wird erklärt. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene jedes Alters. Wetterfeste Kleidung und Laufschuhe sind erforderlich. Weitere Termine können erfragt werden per Mail an: meldung@ol-coburg.de oder geli.weid@gmx.de sowie telefonisch unter 09561/32299 Foto: TV Neuses