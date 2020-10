Auch heuer findet in Erlangen der Lauf gegen Krebs statt - wenn auch anders als in den Jahren zuvor: Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine gemeinsame sportliche Betätigung mit über 2000 Läufern im Erlanger Schlossgarten nicht möglich. Daher lädt der Verein für Ernährungsmedizin, Bewegung & Sport bei Krebs in Kooperation mit dem Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport der Medizinischen Klinik 1 - Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums Erlangen und dem Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN in diesem Jahr zum virtuellen Benefizlauf ein.

Noch bis 18. Oktober können Teilnehmende Lauf- oder Radrunden sammeln, sich anderweitig sportlich, aber auch künstlerisch oder musikalisch betätigen und ihre Leistung mittels "Action-Foto", GPS-Tracking oder Video auf der Website festhalten. Ziel ist es, zu signalisieren, wie wichtig Sport und Bewegung für die Gesundheit sind und gleichzeitig einen Beitrag für die Krebsforschung zu leisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Uni.

Teilnahme ab sofort

Der virtuelle Lauf kann überall allein oder in einer kleinen Gruppe (mit der zulässigen Personenzahl entsprechend den aktuellen Kontaktbeschränkungen) stattfinden: im Wald, auf der Straße oder auf dem Laufband. Auch Radfahren, andere sportliche Aktivitäten und künstlerische sowie musikalische Darbietungen zählen in diesem Jahr dazu. Anmeldungen sind einzeln oder auch als Team für den Bambini-Lauf (unter sechs Jahre), den Lauf für Schüler (sechs bis 13 Jahre), den Lauf für Jugendliche (ab 14 Jahre) und Erwachsene, den Novartis-Run 25', die X-Road-Biketour, für eine andere sportliche Aktivität und für eine künstlerische oder musikalische Betätigung möglich. Die Beteiligung ist kostenlos, eine Anmeldung ist ab sofort bis zum Ende des Veranstaltungszeitraums am 18. Oktober um 20 Uhr möglich.

Über Preise freuen dürfen sich die Kindergartengruppe oder der Verein mit den meisten Teilnehmenden beim Bambini-Lauf, die ersten drei Schulklassen mit den meisten Teilnehmenden im Schülerlauf (im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl) sowie die ersten drei Läuferinnen und die ersten drei Läufer, die beim Novartis-Run in 25 Minuten die längste Strecke gelaufen sind. Diese Leistung muss mit einem Lauf-Tracker dokumentiert werden.

40 000 Euro sind das Ziel

Wer die ernährungs- und sportmedizinische Therapie bei Krebserkrankungen unterstützen möchte, kann an den gemeinnützigen Verein spenden - unabhängig von der aktiven Teilnahme am Lauf. Von einer Spende profitieren unmittelbar Krebserkrankte aus der Region, indem ihnen auch weiterhin hocheffiziente Trainingsprogramme angeboten werden können. Mit dem virtuellen Lauf gegen Krebs möchten die Organisatoren eine Gesamt-Spendensumme in Höhe von 40 000 Euro erreichen. Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es auf www.laufgegenkrebs.de. red