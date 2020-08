Latin Party: Schnelle Schritte fördern die Koordination

Der Höchstadter Engelgarten wird während der Ferienzeit zur Sportoase. "Höchstadt goes fit im Engelgarten" ist das Motto. Das Angebot ist vielfältig. In kurzen Interviews stellen uns einige Kursleiter ihre Sporteinheit vor. Das jeweilige Tagesprogramm finden Sie täglich auf unserer Service-Seite (Seite 8). Heute erläutert Maria Canelos ihr Angebot "Latin Party". Eine Übungsstunde dazu findet am Montag, 17. August, von 18.45 bis 19.45 Uhr statt.

Was kann man sich unter "Latin Party" vorstellen?

Maria Canelos:

Wir machen eine Tanzparty begleitet von lateinamerikanischer Musik. Wir studieren Choreographien zu Salsa, Merengue, Bachata und vieles mehr ein. In dieser Stunde wird der ganze Körper optimal trainiert. Es gibt Lieder, die das Herz-Kreislaufsystem in Schwung bringen, wo die Schritte schneller sind, aber nicht kompliziert, und andere Lieder, die langsamer sind, aber Koordination und Beweglichkeit fördern.

Können Sie eine Übung aus dem Kurs ein bisschen genauer beschreiben?

Eine meiner Lieblings-Choreographien ist "Bailar" von Pittbull und Elvis Crespo. Sie ist kurz, hat aber High Impact. Die Schritte werden oft wiederholt, so dass die Teilnehmen die Choreographie einfach lernen können und sich auf eine saubere Ausführung konzentrieren können und Spaß dabei haben. Die Choreographie hat Knee Highs, Jumping Jacks, Box Steps und viel Merengue-Geschmack.

Für wen ist die Teilnahme besonders zu empfehlen?

Die Teilnahme ist für Teenies und Erwachsene geeignet. Dabei ist keine Tanz-Erfahrung notwendig.

Berichten Sie bitte kurz über Ihre Person und wie Sie dazu kommen, eine solche Übungsstunde anzubieten?

Meine Name ist María Canelos Viteri. Ich komme ursprünglich aus Ecuador, daher liegt Tanzen in meinem Blut. Außerdem bin ich Tanz- und Theaterpädagogin. Ich habe auch eine Trainer-C-Lizenz und Pilates-Ausbildung.

Die Fragen stellte Waltraud Enkert.