Ein aufmerksamer Zeuge in der Neubaustraße beobachtete am Montag, kurz nach 13 Uhr, von seinem Fenster aus einen größeren Lkw mit Anhänger, der von der Neubaustraße nach rechts in die Steinstraße einbiegen wollte. Dabei rangierte dieser noch einmal zurück und setzte erneut zum Abbiegen an, berichtet die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Als der Beobachter sich kurze Zeit später doch noch vergewisserte, ob dabei ein Schaden entstanden ist, stellte er Beschädigungen an einem hölzernen Gartenzaun in Höhe von circa 500 Euro fest. Nachdem die Besitzerin von ihm verständigt wurde, erstattete diese Anzeige. An dem grünen Anhänger des Lasters mit roten Führerhaus war die Abbildung eines Hauses oder einer Küche angebracht. Hinweise können an die Polizei Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, gerichtet werden. pol