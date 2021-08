Lara Bruck (28) wird mit Wirkung vom 1. September 2021 Pastoralassistentin in den Pfarreiengemeinschaften "Unter-der-Homburg, Gössenheim", "Main-Sinn, Rieneck" und "Sodenberg, Wolfsmünster" im zukünftigen Pastoralen Raum Gemünden. Lara Bruck wurde 1993 in Mainz geboren. Nach dem Abitur 2013 an der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Sportjugend Rheinland-Pfalz sowie einen Au-Pair-Aufenthalt in Irland. Von 2014 bis 2021 studierte sie anschließend Katholische Theologie an der Universität Regensburg. pow