Langstreckenradler Jürgen Pöhlmann spendet für soziale Zwecke

Der Ebermannstadter Jürgen Pöhlmann, der sich vorgenommen hat, einmal um die Welt zu radeln, berichtet jedes Jahr mit Vorträgen über seine Langstreckentouren durch die Kontinente. Die Einnahmen bei diesen Vorträgen spendet er immer sozialen Zwecken.

In diesem Jahr geht die Spende von 732 Euro zu gleichen Teilen an die Elterninitiative für den Spielplatz am Diesbrunnen in Ebermannstadt und den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Forchheim.

Bei der Übergabe waren die Ebermannstadter Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), Michaela Klein und Christina Lämmlein für die Elterninitiative sowie Wolfgang Mehrer für den Kinderschutzbund anwesend.

Die Elterninitiative übergibt die Spende an die Bürgermeisterin. Diese bedankte sich dafür, denn die Elterninitiative hat damit bereits die zweite Spende für das Projekt an die Stadt gegeben. Meyer erklärte, dass das Projekt zwar im Plan der Stadt aufgenommen sei, aber noch einige Hürden bis zur Realisierung überwunden werden müssten. Wichtig sei, dass der neue Ebermannstadter Stadtrat dieses Projekt unterstützt, das nicht nur für das Wohngebiet am Diesbrunnen mit vielen jungen Familien wichtig sei, sondern auch für den Ortsteil Rüssenbach. Auch der Kinderschutzbund bedankte sich für die Spende und betonte, sich mehr in Richtung Fränkische Schweiz zu engagieren. So hat er letztes Jahr mit einem Babysitterkurs in Ebermannstadt begonnen, der auch in diesem Jahr wieder vom 13. bis 15. Juli nachmittags stattfinden wird.

Jürgen Pöhlmann, der im letzten Jahr mit seiner dritten Etappe durch Russland seine zehnte Langstreckentour absolviert hat, erläuterte, dass Corona die abschließende Etappe durch Russland, die Mongolei und China verhindert. Seit Dezember sind alle Flüge gebucht, aber Russland lässt derzeit keine Einreise zu. Daher wird er als Ausweichstrecke eine Tour durch Osteuropa wählen. Auf jeden Fall wird es im Januar wieder seine Vorträge in Ebermannstadt und Forchheim geben und dabei auch eine Rückschau in Bildern auf die letzten zehn Jahre. red