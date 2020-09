Müßiggang ist aller Laster Anfang." Der erhobene Zeigefinger schwingt nach links und rechts, links und rechts. Jawohl! Müßiggang geht gar nicht - Georg Büchner schrieb das Anfang des 19. Jahrhunderts. Noch immer klingt das geflügelte Wort urdeutsch. Fleißig, strebsam, ordentlich, so sind wir. Wir haben keine Zeit für Mußestunden - gerade jetzt nicht, während der Pandemie - , wir müssen erst die Welt retten. Echt?

Meine lieben Kollegen Di. und Rö. sind Revoluzzer. Während die allermeisten Menschen 200 Jahre nach Büchners Satz keine Ahnung mehr haben, was Muße ist, vertrödeln die beiden manchmal einfach ihre Zeit. Kollege Di. schiebt beim Boulespiel eine ruhige Kugel. Kollegin Rö. lässt Bügelwäsche Bügelwäsche sein und legt sich in den Liegestuhl, wenn auf dem Fußballplatz gegenüber ein Spiel stattfindet. "Die Stimmen vom Platz sind eine super Hintergrundkulisse. Man weiß, ganz in der Nähe ist Halligalli, aber es betrifft einen nicht. Total entspannend!"

Aber du kannst doch nicht einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, alle Viere von dir strecken, sinnfrei den Wolken am Himmel zuschauen?! Du musst dich doch auf den ersten Corona-Winter vorbereiten, musst Laub vom Rasen rechen, im Garten und im Haus für Ordnung sorgen...

"Alles zu seiner Zeit", sagt Rö. Recht hat sie. Das Laub liegt unter den Sträuchern lange gut: Vögel und Igel finden dort Insekten und Schnecken. Vertrocknete Pflanzenstängel bleiben als Puppenstuben für Schmetterlinge stehen, Samenstände als Winterfutter für Kleintiere. Für die Menschen bedeutet das weniger Arbeit, für Flora und Fauna mehr Vielfalt. Eine Win-Win-Situation, die den Müßiggang ins rechte Licht rückt. Er ist keine Faulheit, sondern eine nötige Auszeit von körperlichen und seelischen Belastungen, die in der Corona-Zeit leicht überhand nehmen. Müßiggang lässt einen ruhig werden und gelassen ertragen, was kommt, wie lange es auch dauert. Heute muss es heißen: "Müßiggang ist aller Langmut Anfang."