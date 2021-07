Gleich zweimal haben Unbekannte im Kulmbacher Freibad in kurzem Abstand lange Finger gemacht. Am Sonntagabend wurde aus der Umkleidekabine die Schwimmbrille einer 45-jährigen Kulmbacherin entwendet. Die Bestohlene bemerkte den Verlust zeitnah und sprach daraufhin vier verdächtige Personen an. Diese händigten ihr das Diebesgut wieder aus, konnten sich jedoch anschließend unbekannt entfernen.

Am Montag gegen 18 Uhr ließen dann Unbekannte aus einem Rucksack eine hochwertige Brille samt Etui im Wert von 300 Euro mitgehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 mit der Polizeiinspektion Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol