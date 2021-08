Gleich zwei Auszeichnungen für langjährige und zuverlässige Mitarbeit konnte der Geschäftsführer Stefan Winkler an die Mitarbeiter der Winkler GmbH vergeben, so eine Pressemitteilung des Unternehmens. Ausgezeichnet wurden Claudia Rost für 20-jährige und Nils Birkenstock für zehnjährige Betriebszugehörigkeit und die stets zuverlässige und leistungsfähige Mitarbeit im Unternehmen.

Bei Übergabe der Urkunde wurde zusätzlich Lob und Anerkennung für die Bereitschaft ausgesprochen, zu den Hauptaufgaben das eigene Fachwissen konsequent weiterzuentwickeln. "Gerade in der Technischen Kommunikation sind die aktuellen Entwicklungen ein Grundpfeiler für nachhaltige Lösungen. Dies betrifft alle Mitarbeiter in Dienstleistungsunternehmen", betonte Stefan Winkler. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen 30. Geburtstag feiern. Gegründet wurde es als Ingenieurbüro in Lohr am Main und erbrachte ursprünglich Dienstleistungen für Entwicklung und Konstruktion von Maschinen. Heute ist es spezialisiert auf technische Kommunikation und Product Compliance. red