Lang spielt und begleitet

Das erste Open-Air-Konzert in Weißenohe nach dem Lockdown gibt Andy Lang - keltische Harfe und Songpoesie - im Pfarrgarten am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr.

Mit beeindruckender Bühnenpräsenz und großem Charme erobert Andy Lang die Herzen seiner Zuhörer. Zum zweiten Mal gastiert der Barde mit seinem filigranen Harfenspiel und der sonoren Charakterstimme im romantischen Pfarrgarten Weißenohe.

Die Zuhörer dürfen sich auf inspirierende Texte aus seinem neuen Buch "Die Krise als Chance" freuen. Das Wichtigste in seinem Wirken beschreibt der Künstler so: "Das größte Geheimnis meiner Musik sind die Menschen, die sie hören. Aus ihren Herzen empfängt meine Klangwelt Tiefe und Raum."

Deswegen freut sich Andy Lang besonders, mit seinen Zuhörern nun nach drei Monaten Konzert-Fastenzeit einen besonderen Abend zu gestalten. Tickets zu 15 Euro im Vorverkauf (17 Euro Abendkasse) gibt es im Pfarramt Weißenohe, Telefon 09192/280.

Trotz der Einschränkungen durch Corona hat sich die katholische Pfarrei Weißenohe zum traditionellen Gottesdienst an der Lillachquelle am Sonntag, 28. Juni, entschlossen. Damit die vorgeschriebenen Abstände und Regeln eingehalten werden, wurde der Ablauf neu gestaltet. Die Teilnehmer treffen sich zum Auftakt um 10 Uhr an der Gastwirtschaft in Dorfhaus. Von dort wird zeitlich versetzt in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen weitergegangen bis zur ersten Station. Es gibt einen kurzen Impuls und die Gruppe geht selbstständig weiter zur zweiten Impulsstation und von dort zur Quelle.

Alle Gruppen treffen an der Lillach zusammen. Da auch dort der vorgeschriebene Abstand einzuhalten ist, wird es nur eine begrenzte Anzahl von Sitzmöglichkeiten geben. Jedoch kann jeder einen kleinen Dreibeinsitz oder Ähnliches mitnehmen oder auf dem Waldboden Platz nehmen.

Wie in den Vorjahren wird direkt an der Quelle Eucharistie gefeiert. Andy Lang wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. An einer weiteren Station wird Pfarrer Andreas Hornung den Impuls leiten. Interessierte haben auch die Möglichkeit, allein zur Quelle zur wandern und gegen 11.15 Uhr am Gottesdienst teilzunehmen. red