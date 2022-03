Die ILE-Brückenauer Rhönallianz möchte mit dem Programm "Lebendige Ackerränder" einen Beitrag zum aktiven Umweltschutz leisten. Darauf machte die Brückenauer Rhönallianz in einer Pressemitteilung aufmerksam. Fünf Landwirte und Landwirtinnen aus dem Allianzgebiet haben nach Aufrufen im November und Februar ihr Interesse geäußert, sich zu beteiligen: Anja Girz aus Oberbach, Lukas Hahn aus Modlos, Manuel Vogler und Marius Will aus Motten sowie Volker Roth aus Roßbach. Sie stellen geeignete Randstreifen an Äckern zur Verfügung. Insgesamt ist es eine Fläche von etwa 1,5 Hektar, auf der Blühstreifen angelegt werden sollen, um die Biodiversifizierung zu stärken und Artenvielfalt sowie Insektenschutz zu fördern.

Das ausschließlich heimische Saatgut für die einjährigen Blühflächen wird von der Rhönallianz bereitgestellt. Am Donnerstag wurden außerdem in Oberbach die Allianz-Infotafeln an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgehändigt. Die Infotafeln sollen die Aktion für die Bevölkerung sichtbar und verständlich machen. Denn nicht nur bei Bienen, Schmetterlingen, Hummeln und Co. sind die Blühflächen beliebt, sondern sie bieten auch Rückzugsräume für Bodenbrüter und Wildtiere. Außerdem sehe die Landschaft damit schöner aus und biete bunt blühende Hingucker für Spaziergänger, Naturfreunde und Touristen.

In den kommenden Wochen wird auf der Instagram- und Facebookseite der Brückenauer Rhönallianz über die Fortschritte des Projektes berichtet. red