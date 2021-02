Alle Interessierten sind zur öffentlichen Kreisversammlung des Bayerischen Bauernverbands eingeladen, die am Montag, 8. März, um 19.30 Uhr als Videokonferenz stattfindet. Das Thema lautet: "Land- und Forstwirtschaft hat Zukunft." Referent ist BBV-Generalsekretär Georg Wimmer. Anmeldungen nimmt die BBV-Geschäftsstelle Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/9756-0 oder per E-Mail an Kulmbach@BayerischerBauernVerband.de bis Freitag, 5. März, entgegen. Die Zugangsdaten und eine Anleitung werden dann per E-Mail zugeschickt. red