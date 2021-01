Das Bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) umfassen Maßnahmen zum Umwelt-, Klima- und Artenschutz in der Landwirtschaft. So werden zum Beispiel Böden und Gewässer geschützt und die biologische Vielfalt erhalten.

Landwirte, die auf ihren Flächen solche Maßnahmen durchführen wollen, können vom 11. Januar bis zum 24. Februar 2021 beim Amt für Ernährung, Land-wirtschaft und Forsten Kulmbach Anträge einreichen. Wie die Kulmbacher Behörde mitteilt, ist die Antragstellung vergleichbar zum Mehrfachantrag 2020 nur online über iBALIS möglich.

Umweltfreundliche Nutzung

Unter das KULAP fallen zum Beispiel der ökologische Landbau, eine umweltfreundliche Grünland- und Ackernutzung zum Schutz von Boden, Gewässern und Umwelt, der Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz und Mineraldünger, die Anlage von Blühflächen und Schutzstreifen sowie der Erhalt artenreicher Wiesen und Streuobstbestände.

Das VNP geht im Vergleich zu den Vorjahren unverändert an den Start. Interessenten wenden sich hierfür an die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/5007-0.

red