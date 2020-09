In der heutigen Landwirtschaft sind Äcker meist unkrautfrei. Sie wirken dadurch steril und bieten keine Lebensräume für Insekten und Pflanzen. 27 Landwirte aus Oberfranken sind dabei, dies zu ändern. Sie nahmen am diesjährigen Ackerwildkraut-Wettbewerb teil. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL), die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Bioland und der BUND Naturschutz in Bayern (BN) würdigten die Hauptgewinner aus den Landkreisen Forchheim, Lichtenfels und Bamberg, die zeigen, wie vielfältig Äcker in Oberfranken sein können.

Die Veranstalter möchten über diesen Weg insbesondere das freiwillige, unentgeltliche Engagement der Landwirte anerkennen, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Verbands für Landschaftspflege. Bewertet wurde zudem, ob die Arten nur am Rand oder auch im Feldinneren vorkamen und ob diese besonders konkurrenzschwach gegenüber der Kulturpflanze sind. Unter den Landwirten, die die fünf dritten Preise, Spezialitäten-Körbe aus der Region, gewonnen haben, sind Alfred Hofmann aus Mitwitz sowie Silke und Marc Michel aus Rödental.

Auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Coburg freut sich über das Naturschutz-Engagement der ausgezeichneten Landwirte. Sie zeigten, dass es auch anders gehe als steril und öde, meint sinngemäß Cordelia Hiller vom LBV. red