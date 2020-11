Ab sofort verstärken drei Busse den morgendlichen und nachmittäglichen Schülerverkehr im Landkreis Coburg. Das teilt die Arge ÖPNV Stadt und Landkreis Coburg über das Landratsamt Coburg mit.

"Deutliche Entlastung"

In Zusammenarbeit mit der Omnibusverkehr Franken GmbH konnte das Landratsamt jeweils zwei Fahrten auf den Linien 8309, 8318 und 8319 aufstocken.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir nach einer intensiven Suche drei Busunternehmen gewinnen konnten, die die Situation auf beiden Strecken deutlich entlasten werden", freut sich Dennis Flach, ÖPNV-Beauftragte des Landkreises.

Die Linie 8309 bekommt auf der morgendlichen Fahrt zwischen Trübenbach über Weidhausen und Neuensorg nach Neustadt einen Verstärker. Gleichzeitig wird die Fahrt am Nachmittag ebenfalls unterstützt.

Auf der Linie 8319 werden die morgendliche Fahrt ab Lichtenfels Bahnhof über Untersiemau nach Coburg und die Fahrt am Nachmittag ab der Schaumberger Schule über Untersiemau nach Herreth unterstützt.

Ein zusätzlicher Bus fährt auch auf der Linie 8318 zwischen Oberlauter und Dörfles-Esbach am Morgen und am Nachmittag.

Oberstes Gebot Masketragen

"Ich freue mich, dass wir nach intensiven Bemühungen der Mitarbeiter im ÖPNV-Bereich und in Zusammenarbeit mit der OVF und den Busunternehmen weitere Busse für den Schülerverkehr akquirieren konnten", sagt Landrat Sebastian Straubel. "Wir möchten, dass jede Schülerin und jeder Schüler sicher in die Schule und wieder nach Hause kommt, besonders in dieser schwierigen Zeit", so der Landrat weiter. Natürlich bemühe man sich weiterhin, auch für andere Linien Verstärkerbusse zu bekommen. Das oberste Gebot sei weiterhin das Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung an allen Haltestellen und im Bus. Denn durch zunehmendes Fahrgastaufkommen werde es schwieriger, den Abstand einzuhalten. Genauere Informationen zu den unterstützenden Verstärkerfahrten gibt es auf coburgmobil.de. red