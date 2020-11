Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie schränkt das Landratsamt Kronach den Dienstbetrieb für die Öffentlichkeit wieder ein. Die Bürger werden deshalb gebeten, ihre Angelegenheiten - sofern möglich - telefonisch beziehungsweise schriftlich abzuwickeln. Nur bei zeitnah unumgänglichen Vorgängen, die mit dem erforderlichen Erscheinen im Landratsamt einhergehen, werden Termine für einen Amtsbesuch angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Die Terminvergaben für die Kfz-Zulassung sollten nahezu ausschließlich über das Online-Reservierungssystem (https://www.landkreis-kronach.de/buergerservice-landratsamt/behoerdenwegweiser/?terminvereinbarung-online&orga=35203) erfolgen. Das Landratsamt bittet darum, telefonische Anfragen an die Kfz-Zulassungsstelle auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um in der Zulassungsstelle die zeitlichen Abläufe für die vereinbarten Termine nicht zu gefährden. Nur in Ausnahmefällen, wenn beispielsweise keine Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung existiert, besteht die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme unter 09261/678256.

In allen anderen Geschäftsbereichen des Landratsamtes ist die Terminvergabe telefonisch bei den zuständigen Mitarbeitern oder schriftlich abzuwickeln.

Zuerst anmelden

Die Bürger werden gebeten, sich nach Betreten des Landratsamtes an der Informationszentrale im Eingangsbereich anzumelden. Von dort aus werden sie dann zu ihrem Termin weitergeleitet. Es wird an dieser Stelle auch noch einmal darauf hingewiesen, dass für den Besuch in der Behörde ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss.

Landrat Klaus Löffler bittet um Verständnis für diese Einschränkungen, die nicht nur den Dienstbetrieb im Landratsamt in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen sollen, sondern die darüber hinaus ein wichtiger Mosaikstein innerhalb der Gesamtmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien. Zugleich sichert der Landrat zu, dass nach wie vor alle Vorgänge bearbeitet werden: "Wir sind auch weiterhin für die Menschen in unserem Landkreis da und tun alles, was in unseren Kräften steht." red