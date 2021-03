Kulmbach vor 4 Stunden

Vogelgrippe

Landratsamt ordnet Stallpflicht für Geflügel an

Zum Schutz des Haus- und Nutzgeflügels ordnet das Landratsamt im gesamten Landkreis Kulmbach eine Stallpflicht an. Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt am morgigen Freitag in Kraft und gilt - wi...