Die Grenzen nach Tirol und nach Tschechien sind weitgehend geschlossen worden, damit sich Mutanten des Coronavirus nicht in Bayern ausbreiten können. Ausnahmen soll es für Pendler geben, die in ihrem Beruf oder mit ihrem Unternehmen für die Gesellschaft als systemrelevant gelten.

Wer systemrelevant ist, darüber entscheidet das Landratsamt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Coburg. Arbeitgeber oder Betriebe aus dem Landkreis Coburg, die Mitarbeiter aus Tschechien oder Tirol beschäftigen, können dazu beim Landratsamt Coburg einen Antrag für ihre jeweiligen Mitarbeiter stellen. Dieser Antrag kann seit Dienstag auf der Website des Landratsamtes unter

www.landkreis-coburg.de heruntergeladen werden und ist dann vollständig ausgefüllt an folgende E-Mail-Adresse zu senden: pendler@landkreis-coburg.de.

Nach sorgfältiger Prüfung des Antrags wird das Landratsamt die jeweils erforderliche Bescheinigung ausstellen oder - gegebenenfalls - auch verweigern. Ein Arbeitsvertrag reicht als Nachweis bei den Grenzkontrollen seit heute, 17. Februar, nicht mehr aus. Von den Einreisebeschränkungen, die wegen der Einstufung von Tschechien und Tirol als Virusvariantengebiete gelten, können nach dem Bundesministerium des Innern (BMI) nur in sehr begrenztem Umfang Ausnahmen für Grenzgänger zugelassen werden. Daher seien die Landratsämter angehalten, die Benennung systemrelevanter Betriebe und Tätigkeit restriktiv auszulegen. Es geht also um die Personen aus Tschechien oder Tirol, die in der Coburger Wirtschaft tatsächlich dringend gebraucht werden, die also systemrelevant sind. red