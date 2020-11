Geflügelhalter müssen wachsam sein - nachdem seit Ende Oktober mehrere Fälle der Geflügelpest in Norddeutschland und anderen Ländern bei Wildvögeln nachgewiesen wurden, wächst das Risiko der Ansteckung von Zuchtgeflügel - auch bei uns.

Das Landratsamt Coburg teilte gestern mit, dass das Risiko der Verbreitung des HPAI H5 hoch sei, so die Einstufung des Friedrich-Löffler-Institutes (das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit). Um eine Ausbreitung in Beständen mit Nutzgeflügel sowie in Zoos und Wildparks zu vermeiden, sollten Geflügelhalter die Biosicherheit in ihren Betrieben überprüfen. Kontakt mit Wildvögeln solle verhindert werden.

Die ersten Fälle waren bei Wildvögeln an Nord- und Ostsee nachgewiesen worden, zudem gab es Meldungen aus Großbritannien und den Niederlanden. Die Geflügelpest ist für Vögel hochansteckend. Ist in einem Geflügelbetrieb der Bestand infiziert, werden als Gegenmaßnahme in den meisten Fällen alle Tiere getötet. In einer Grafschaft in Großbritannien sind nach dem positiven Befund bereits mehr als 13 000 Vögel getötet worden, in einer Zucht in den Niederlanden sogar knapp 37 000.

Das Friedrich-Löffler-Institut ruft dazu auf, auffälliges Verhalten bei Wildvögeln zu melden, ebenso, wenn tote Tiere gefunden werden. red