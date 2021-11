Ein beliebter Kalender mit köstlichen Rezepten, praktischen Tipps, unterhaltsamen Sprüchen, Wetterregeln, Geschichten, Gedichten oder kreative n Bastelideen, er bietet tolle Anregungen für die ganze Familie. Auch Namenstage und Ferienzeiten sind enthalten. Die Rede ist vom "Landfrauenkalender 2022".

Das übersichtliche Kalendarium bildet jeweils zwei Wochen pro Seite ab und bietet so Raum für eigene Notizen. Der Kalender widmet sich den Themenschwerpunkt "bayerische Gold- und Silberdörfer". In einzelnen Porträts werden ausgezeichnete Dörfer aus allen sieben Regierungsbezirken vorgestellt, die beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" überzeugt haben. Der Landfrauenkalender 2022 ist ab sofort in der BBV-Geschäftsstelle Allee 12, 96450 Coburg, Telefon 09561/795690 zum Preis von 8,50 Euro erhältlich. Für jedes verkaufte Exemplar spendet der Verlag 1,50 Euro an die Dorf- und Betriebshilfe sowie an wohltätige Einrichtungen in Bayern. Bei der Abholung bitte an Mund- und Nasenschutz denken. red