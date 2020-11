Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Lichtenfels ist jetzt noch besser. Die Telekom hat in den vergangenen neun Monaten neun Standorte mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunkabdeckung im Landkreis. Insgesamt steht damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem wird auch der Empfang in Gebäuden besser. Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Bad Staffelstein (2), Burgkunstadt, Ebensfeld, Lichtenfels, Marktzeuln, Michelau (2) und Weismain.

Die Standorte in Bad Staffelstein und Ebensfeld dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn und der Bahnstrecke, die Standorte in Marktzeuln und Michelau decken die Bahnstrecke mit ab, von Burgkunstadt aus werden Bundes- und Landstraßen mit versorgt.

Mit der Erweiterung um 5G erhält der Landkreis einen digitalen Standortvorteil. Die Telekom betreibt im Landkreis Lichtenfels jetzt 25 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 13 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an sechs Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

"Trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Krise haben wir LTE und 5G wie geplant weiter ausgebaut. Unsere Netze arbeiten zuverlässig", sagt Deutschland-Chef Dirk Wössner.