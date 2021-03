Der Landkreis Kulmbach führt als erste Kommune in Deutschland in Kooperation mit der Handwerkskammer für Oberfranken und der IHK für Oberfranken Bayreuth die "Berufskompetenzwochen 2021" als Pilotprojekt digital durch. "Bereits im Rahmen der Kulmbacher Ausbildungsmesse 2018 ermittelte der Landkreis Kulmbach die Zahl an Beschäftigungsverhältnissen von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund", so Landrat Klaus Peter Söllner in seinem Grußwort zu diesem Projekt. Die Ergebnisse seien Anlass genug gewesen, gemeinsam mit IHK und HWK ein passgenaues Projekt zuzuschneiden, welches die Integration am Arbeitsmarkt stärke, beide Zielgruppen zueinander führe und vorhandene Potenziale besser nutze.

Zur virtuellen Auftaktveranstaltung am Dienstagvormittag gaben verschiedene Akteure Anregungen und Informationen und lieferten Ausblicke auf bevorstehende Veranstaltungen. Annekatrin Bütterich, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Kulmbach, sprach etwa davon, weshalb Gesundheit und Beruf nicht getrennt voneinander gesehen werden sollten. "Über- oder Unterforderung, Stress oder mangelnde Motivation - all das kann Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit haben." Weiterhin plädierte sie dafür, Vielfalt als Chance in der Arbeitswelt zu sehen.

Jörg Reis, Willkommenslotse der HWK Oberfranke, und Matthias Rank, Leiter des Referats Bildungsberatung an der IHK Oberfranken, gaben im Anschluss Einblicke in die Welt der dualen Ausbildung. Dem folgte Matthias Keefer, Leiter des Referats Wirtschaftsförderung an der IHK Oberfranken, der über die Möglichkeiten zur Selbstständigkeit in Deutschland referierte. "Natürlich gibt es unter Migranten Vorbehalte wegen der deutschen Bürokratie, aber wir haben in Kulmbach ein ausgezeichnetes Beratungsangebot für Existenzgründer."

Damit Migranten überhaupt in Deutschland eine Anstellung finden, müssen sie die Hürde der beruflichen Anerkennung nehmen. Dazu sowie zur Anerkennung von Zeugnissen wusste Yuliya Jabbari, Referentin für Arbeitsmarktintegration bei AGABY (Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns) zu berichten. "Die Fächerübersicht in den Zeugnissen ist oft wichtiger als eine Notenübersicht, und die Bedeutung von Arbeitszeugnissen wird oft unterschätzt."

Souzan Nicholson, hauptamtliche Integrationslotsin im Landkreis Kulmbach, freut sich, die Berufskompetenzwochen 2021 durchführen zu können. "Bis in den November hinein finden unterschiedliche Workshops für die Teilnehmer statt", erklärt sie.

Beispielsweise könnten Interessierte am 23. März 2021 von 10 bis 16 Uhr an einem Bewerbungstraining teilnehmen. Am 25. März folgt dann ein Workshop für Betriebe zum Thema "Flucht und Asyl". Ein Speed-Dating ist ebenso im Programm vorgesehen wie Schnupperwochen, ein Beratungstag für ExistenzgründerInnen oder ein Sprachcoaching. "Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Wichtig ist, sich für die Workshops über unser Portal https://landkreis-kulmbach.de/berufskompetenzwochen/ vorher anzumelden."