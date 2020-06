Landkreis meldet 163 Infektionen

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 163 bestätigte Coronavirus-Fälle. Davon sind, wie das Landratsamt gestern mitteilte, 153 Bürger mittlerweile wieder gesund (Stand: 18. Juni, 11.30 Uhr). Demnach sind aktuell vier Personen mit dem Virus infiziert. Sechs Menschen sind an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 30 Bürger.

Aufgrund der immer weiter sinkenden Nachfrage stellt der Landkreis Haßberge das seit Anfang März geschaltete Bürgertelefon für allgemeine Fragen rund um das Thema Covid-19 bis auf Weiteres ein. Es ist nur noch bis einschließlich heute, Freitag, 19. Juni, von 8 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 09521/27600 erreichbar, so die Behörde in Haßfurt.

Wichtige Antworten zu Fragen rund um das Corona-Geschehen in Bayern können die Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung erhalten. Sie erreichen die Servicestelle täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220. Die Liste der häufig gestellten Fragen ist - wie auch weitere Informationen zum Coronavirus - auf der Internetseite des Landkreises Haßberge unter der Adresse www.hassberge.de einzusehen.

Weitere Auskünfte

Informationen zur neuen Corona-Warn-App gibt es auf der Internetseite der Bundesregierung (www.bundesregierung.de). Bei technischen Fragen rund um die Corona-Warn-App können sich die Bürger direkt an die Hotline der Entwickler wenden. Die kostenfreie Rufnummer lautet 0800/7540001 und ist erreichbar von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr.

Falls Bürger Kontakt mit einem bestätigten Erkrankungsfall hatten und an Erkältungssymptomen leiden, sollten sie sich telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet dieser die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich (Test). red