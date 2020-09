Am kommenden Samstag setzt der Landkreis Bamberg die Sammeltour für "gefährliche Abfälle" fort. Wie seit vielen Jahren üblich steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis beauftragten Entsorgungsdienstleisters in verschiedenen Gemeinden zeitweise zur Verfügung, um "gefährliche" Abfälle entgegen zu nehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt werden dürfen.

Folgende Abfälle können - unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln - abgegeben werden: Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, lösemittelhaltige Abfälle (z. B. Benzin, Lack, Nitroverdünner, Fleck- und Rostentferner, Spiritus), Energiesparlampen (jedoch keine Leuchtstoffröhren), Holzschutzmittel, Batterien aller Art, Chemikalien, Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel, nicht vollständig entleerte Spraydosen, quecksilberhaltige Abfälle, Feuerlöscher, Behälter, Flaschen, Tuben usw., mit den Gefahrstoffsymbolen "ätzend", "gesundheitsschädlich", "reizend", "leichtentzündlich", "giftig" bzw. "sehr giftig". Nicht angenommen werden dagegen unter anderem Altöl, Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen und Druckgasflaschen. Fallen größere Mengen "gefährliche Abfälle" an, beispielsweise aus Haushaltsauflösungen oder dem gewerblichen Bereich, ist die Abfallberatung des Landkreises zu kontaktieren. Grundsätzlich sollten "gefährliche Abfälle" in der Originalverpackung abgegeben werden, um die Eingruppierung zu erleichtern.

Die Sammelstellen

Die Sammelstellen am 26. September: Dörfleins (Parkplatz neben der Sportanlage des SV Dörfleins, 8.30 - 9.30 Uhr), Hallstadt (Parkplatz beim Sportheim des SV Hallstadt, 9.45 - 11.15 Uhr), Gundelsheim (Parkplatz am Orlamünderweg, 11.30 - 12.30 Uhr), Litzendorf (Parkplatz am Sportgelände des ASV Naisa, 12.45 - 13.45 Uhr), Strullendorf (Parkplatz Hauptsmoorstraße 2, 14.05 - 15.35 Uhr). red