Am morgigen Samstag beginnt im Landkreis Bamberg die nächste Sammeltour für "gefährliche Abfälle". Wie seit vielen Jahren üblich steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis beauftragten Entsorgungsdienstleisters in verschiedenen Gemeinden zeitweise zur Verfügung, um "gefährliche" Abfälle entgegen zu nehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt werden dürfen.

Das Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass die allgemein üblichen Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden müssen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen.

Folgende Abfälle können abgegeben werden: Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, lösemittelhaltige Abfälle (z. B. Benzin, Lack, Nitroverdünner, Fleck- und Rostentferner, Kleber, Bremsflüssigkeit, Spiritus), Energiesparlampen (jedoch keine Leuchtstoffröhren), Holzschutzmittel, Batterien aller Art, Chemikalien, Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel, nicht vollständig entleerte Spraydosen, quecksilberhaltige Abfälle, Feuerlöscher, Behälter, Flaschen, Tuben usw., mit den Gefahrstoffsymbolen "ätzend", "gesundheitsschädlich", "reizend", "leichtentzündlich", "giftig" bzw. "sehr giftig".

Nicht angenommen werden dagegen unter anderem Altöl, Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen und Druckgasflaschen. Wasserlösliche Wandfarben (Dispersionsfarben) enthalten keine gefährlichen Stoffe und gehören deshalb nicht zu den "gefährlichen Abfällen". Eimer mit eingetrockneten Wandfarben oder leere Eimer sind daher von der Annahme ausgeschlossen. Sind Farben noch flüssig, können maximal drei Eimer abgegeben werden. "Pinselreine" Kunststoffeimer können über den gelben Sack entsorgt oder am Wertstoffhof abgegeben werden. Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte man diese vollständig eintrocknen lassen.

Fallen größere Mengen "gefährliche Abfälle" an, beispielsweise aus Haushaltsauflösungen oder dem gewerblichen Bereich, ist die Abfallberatung des Landkreises zu kontaktieren.

Grundsätzlich sollten "gefährliche Abfälle" in der Originalverpackung abgegeben werden, um die Eingruppierung zu erleichtern. Die maximale Gebindegröße beträgt 25 Liter. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. 85-708 zur Verfügung.

Die Sammelstellen am 19. September: Kemmern (Wendeplatz in der Straße Langäcker, 8.30 - 9.30 Uhr), Breitengüßbach (Parkplatz am Tennisheim, Schulstraße, 9.45 - 10.45 Uhr), Rattelsdorf (Parkplatz an der Mehrzweckhalle, 11 - 12 Uhr), Zapfendorf (Parkplatz am Schwimmbad, 12.30 - 13.30 Uhr), Scheßlitz (Parkplatz alter Bahnhof, 14 - 15.30 Uhr). red