Landgericht Bamberg verhandelt einen Fall von Geiselnahme in Haßfurt

Das Landgericht Bamberg verhandelt in der kommenden Woche zwei Delikte, deren Tatorte im Landkreis Haßberge liegen. In einem Fall geht es um eine Geiselnahme, beim zweiten Vorfall um eine Rauschgiftgeschichte.

Ein Sicherungsverfahren ge-gen einen 26-jährigen Mann wegen Geiselnahme und anderen Delikten startet laut Landgericht am Montag, 13. Juli, vor der Großen Strafkammer des Landgerichts in Bamberg. Dem Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit im Januar 2020 fünf Personen in seiner Wohnung in Haßfurt mit einer großen Haushaltsschere gedroht zu haben, diese zu erstechen, falls sie die Wohnung verlassen sollten. Der 26-Jährige hielt die fünf Personen für etwa eine Stunde in der Wohnung fest.

Vier Personen konnten fliehen

Nachdem es einer der Personen gelungen war, einen Notruf abzusetzen und sich die beiden daraufhin eingetroffenen Polizeibeamten Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, gelang es vier Personen, sich zu entfernen. Als die Polizeibeamten die Wohnung betraten und auf den Beschuldigten zugingen, soll der Beschuldigte die letzte verbliebene Person von hinten gepackt und mit der linken Hand festgehalten haben, während er die Schere in seiner rechten Hand abwechselnd an Kopf und Hals der Person gehalten und gedroht haben soll, sie umzubringen, falls sich die Polizisten nähern.

Der Beschuldigte soll den Angaben zufolge auf diese Art und Weise die Person für circa 45 Minuten in seiner Gewalt gehabt haben, während in der Zwischenzeit weitere Polizeibeamte eingetroffen waren und diese fortwährend versuchten, den 26-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Als der Täter zu einer Stichbewegung mit der Schere in Richtung des Kopfes der Geisel ausgeholt haben soll, gelang es zwei Polizeibeamten, den Beschuldigten zu ergreifen und zu entwaffnen. Gegen diesen Zugriff der Polizeibeamten soll sich der 26-Jährige massiv zur Wehr gesetzt und dabei zwei Polizeibeamte verletzt haben.

Der zweite Fall

Einen Tag später, am Dienstag, 14. Juli, beginnt das Strafverfahren gegen einen 38-jährigen Mann wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und anderen Delikten. Dem Mann wirft die Staatsanwaltschaft vor, im Januar 2020 in Tschechien etwa 50 Gramm Crystal erworben und anschließend in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt zu haben, um die Drogen im Landkreis Haßberge gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Zudem soll der Angeklagte im März 2020 von einer anderen Person im Landkreis Haßberge circa 20 Gramm Amphetamin erworben und zugleich zwei Kilogramm Amphetamin zum Preis von 12 000 Euro bestellt haben, um zur Verschleierung seiner eigenen Taten diese Person der Kripo Schweinfurt als Betäubungsmittelhändler nennen zu können, was er kurze Zeit später auch getan haben soll, so dass im Rahmen einer Durchsuchung bei dieser Person 1,6 Kilogramm Amphetamin gefunden wurden und diese Person festgenommen wurde. red