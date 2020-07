Landarzt-Quote soll Situation entschärfen - in zwölf bis 15 Jahren

Dass es bald eine dritte Kinderärztin im Kreis Kronach gibt, war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit bislang nur zwei Kinderärzten - beide sitzen in der Kreisstadt - war der Landkreis mit einer Versorgungsquote von unter 60 Prozent laut Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) das Schlusslicht im Freistaat. Die Unterversorgung drohte. Jetzt beträgt die Versorgungsquote annähernd 90 Prozent.

Durch die Reform wird der Bedarf in ländlichen Regionen noch deutlicher. "Aber es geht nicht darum, dass es auf dem Papier schön aussieht", macht Adam Hofstätter von der KVB deutlich. "Nach den alten Richtlinien wäre im Landkreis Kronach mit einer dritten Kinderärztin Schluss gewesen. Jetzt gibt es jedoch die Möglichkeit, dass sich noch ein vierter Kinderarzt niederlässt."

Gerade erst hat Bayern die Landarztquote eingeführt. Die ermöglicht 114 Abiturienten auch ohne Einser-Schnitt das Medizinstudium - wenn sie sich verpflichten, anschließend für mindestens zehn Jahre im ländlichen Raum zu praktizieren - für Hofstätter ein Zeichen, dass die Regierung den Handlungsbedarf erkannt hat. "Die Quote wird jedoch erst in zwölf bis 15 Jahren Wirkung zeigen. Ohne politisch werden zu wollen, glaube ich, dass man da zuviel Zeit ins Land hat streichen lassen." Umso wichtiger sei es, ländliche Regionen wie Kronach bei jungen Medizinern, beispielsweise über das Förderprogramm Gesundheitsregion Plus, bekannter zu machen. saha