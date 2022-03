Mit "My Fair Lady" wird im Sommer 2022 eines der schönsten und bekanntesten Musicals im Innenhof des Luitpoldbades bei den Bad Kissinger Festspielen aufgeführt.

Von 18 bis 50 Jahren

Für die Freilichtaufführung vom 8. August bis 3. September 2022 sucht Depro als Veranstalter noch Mitwirkende im Alter zwischen 18 und 50 Jahren, die bereit sind, als Kleindarsteller mitzuspielen, heißt es in einer Pressemeldung. Der Musical-Klassiker "My Fair Lady" in der Produktion von Depro Dienstleistungen und Regisseur Peter Radestock wurde bereits im Sommer 2014 erfolgreich bei den Schlossfestspielen in Amöneburg aufgeführt.

Nun kommt das Ensemble in Erfolgsbesetzung auch nach Bad Kissingen und sucht noch Verstärkung in den hinteren Reihen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Die Proben und Aufführungen finden zwischen Juni und Anfang September 2022 in Bad Kissingen statt.

Kontakt

Wer Bei Interesse hat, kann sich bei Peter Radestock melden und sende einfach eine E-Mail kpradestock@arcor.de, oder direkt beim Veranstalter Depro, hier ist die Ansprechpartnerin Anna Zimmermann, E-Mail anna.zimmermann@depro-mail.de oder telefonisch unter der Nummer 06453/ 912 464. red