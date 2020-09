Die nächste Sitzung des Kulmbacher Stadtrats findet am Mittwoch, 23. September, um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der umstrittene Neubau der Städtebau GmbH in Petzmannsberg 27, der Lärmschutz für das Baugebiet Melkendorf-Siegberg und die Sanierung des Turbinenhauses "Alte Spinnerei".

Weitere Themen sind außerdem die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 für die Stadtwerke und den Tourismus & Veranstaltungsservice sowie die Jahresrechnungen der Stadt Kulmbach und der von ihr verwalteten Stiftungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018. Neben der Vorstellung der Streetworker und dem Erlass einer Verordnung zum Verbot von Schottergärten (Antrag WGK-Fraktion) steht der Antrag der Grünen-Stadtratsfraktion auf Einführung einer Fragestunde für die Kulmbacher Bevölkerung und die Änderung der Geschäftsordnung zum Zwecke der Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems auf der Agenda.

Beraten wird ferner über eine Einbeziehungssatzung von Außenbereichsflächen in der Mangersreuther Straße, Ortsausgang Richtung Melkendorf; einen Bebauungsplan für das Gebiet zwischen Wickenreuther Allee, Frankenleite, Am Mangbach, Mangersreuther Straße und dem Erlenweg. Die Errichtung eines Business- und Gesundheitsparks in der Lichtenfelser Straße und der Bauantrag für die Errichtung einer Turnhalle in Mangersreuth, Nähe Thurnauer Straße 51, sind weitere Tagesordnungspunkte. red