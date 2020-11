Zum Artikel "Der De-Maskierer" vom 24.10.: Vielen Dank für diesen Beitrag über Herrn Dr. Urmetzer. Endlich einmal gibt es ein Medium, welches sich nicht nur auf eine Meinungslinie beschränkt. Bisher haben Politik und Medien die Bevölkerung ja in zwei Teile gespalten: Einerseits in circa 80 Prozent vernünftige, intelligente und einsichtige Bürger - und andererseits den Rest in circa 20 Prozent strunzendumme Nazis, Esoteriker und Heilpraktiker. Als gäbe es keine Mitte - nach der man sich nach der Thüringen-Wahl doch so gesehnt hatte.

Insofern ist dieser Beitrag vom "De-Maskierer" längst überfällig. Denn ich wundere mich selber schon lange darüber, dass mit irreführenden Begrifflichkeiten eine Massenhysterie in der Bevölkerung aufrechterhalten wird. Infiziert ist nicht gleich krank und krank ist auch nicht gleich tot. Die Anzahl positiv getesteter Menschen würde man wohl jedes Jahr bei jeder Grippewelle erreichen, wenn man es mit Massentestungen darauf anlegen würde. Stattdessen nimmt man nun neben der Zerstörung weiter Teile der Mittelschicht auch in Kauf, dass Hunderttausende Menschen mit psychischen Erkrankungen noch mehr leiden dürften und auch die häusliche Gewalt vermutlich in wohl ähnlichem Ausmaß zugenommen hat.

In einer funktionierenden Demokratie würde ich mir wünschen, dass viele Medien Ihrem Beispiel folgen und auch anderen Meinungen genügend Raum bieten. Und ich erwarte von einer funktionierenden Demokratie auch, dass mögliche Schutzmaßnahmen mit allen möglichen Konsequenzen Thema einer breiten und vielfältigen Diskussion im Bundestag werden.

So lange das aber nicht passiert, muss es unsere Demokratie und unsere Gesellschaft aushalten, dass viele Leute Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, warum der politische Wille mit aller Vehemenz darauf hinwirkt, die Bevölkerung in dauerhafte Panik und Hysterie zu versetzen.

Ohne eine breite und versachlichte Diskussion müssen wir uns über zunehmenden sozialen Unfrieden nicht wundern. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, mehr in der Art zu lesen, wie es der Beitrag von Herrn Hägele liefert.

Birger Schlürmann

Burgwindheim