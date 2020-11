Das Bauamt der Stadt Herzogenaurach informiert über zwei Baustellen im Stadtgebiet.

Die Baumaßnahme anlässlich der Kabelverlegungsarbeiten im Michelbacher Weg in Burgstall hat sich verlängert. Die Vollsperrung für den zweiten Bauabschnitt hinter dem Feuerwehrhaus dauert voraussichtlich noch bis 20. November. Fußgänger kommen ungehindert an der Baustelle vorbei. Die anliegenden Grundstückszufahrten bleiben benutzbar. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei.

Verschiebung in Welkenbach

Die Bauarbeiten in der Lilienstraße in Welkenbach für den zweiten Bauabschnitt des Breitbandausbaus der Herzo-Werke haben sich verschoben. Die Maßnahme beginnt am 19. November. Eine abschnittsweise Vollsperrung der Lilienstraße auf Höhe der Anwesen 23 bis 43 findet erst ab 26. November bis voraussichtlich 18. Dezember statt.

Fußgänger kommen ungehindert an der Baustelle vorbei. Die anliegenden Grundstückszufahrten und bleiben benutzbar. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei. Der Durchgangsverkehr wird über den nicht von der Sperrung betroffenen Teil der Lilienstraße umgeleitet.

Die Stadt Herzogenaurach bittet um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich. red