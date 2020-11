Nachdem zwei Ungarn am Dienstagabend Socken und Süßigkeiten in einem Verbrauchermarkt in Igensdorf entwendet hatten, haben die weiteren Ermittlungen der Polizisten aus Ebermannstadt zur Aufklärung eines weiteren Falls geführt. Gegen 17.45 Uhr teilte ein Angestellter des Lebensmittelgeschäfts in der Forchheimer Straße den Ladendiebstahl durch zwei Männer mit. Die beiden Ladendiebe hatten Waren im Wert von 30 Euro gestohlen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem ein Teppichmesser bei einem der beiden und stellten dieses sicher. Den Polizisten kamen die Gesichter der Männer jedoch bekannt vor, und so ermittelten sie weiter. Letztendlich konnten die Streifenbeamten den beiden Männern einen weiteren Ladendiebstahl vom 30. Oktober eindeutig nachweisen. Die beiden Männer erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen und Ladendiebstahls.