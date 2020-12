Eine 27-jährige Frau ist am Mittwochmittag in Höchstadt von Angestellten eines Verbrauchermarktes beim Diebstahl einer Decke und eines Rucksacks beobachtet worden. Als sie darauf angesprochen wurde, flüchtete sie zunächst. Nach kurzer Zeit konnte sie jedoch von einer Angestellten des Marktes gestellt und zum Geschäft zurück gebracht werden.

Originalverpackte Ware

Dort wurde sie Beamten der Höchstadter Polizei übergeben. Bei der Überprüfung der angeblichen Wohnanschrift stellte sich heraus, dass die Frau einen falschen Namen und Adresse angab. Nachdem der richtige Name und die korrekte Adresse ermittelt werden konnten, stellte sich laut Pressebericht der Polizei auch heraus, warum: Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten verschiedenstes Diebesgut, augenscheinlich aus Ladendiebstählen, teilweise noch originalverpackt und in Tüten. Die geschädigten Geschäfte werden derzeit ermittelt, nach ersten Schätzungen dürfte sich der Wert der entwendeten Waren auf rund 1000 Euro belaufen. Zusätzlich wurde in der Wohnung noch Marihuana des 26-jährigen Lebensgefährten der Frau gefunden. Das Pärchen erwarten nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. pol