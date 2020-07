Ladendieb war ziemlich betrunken

Zigaretten und Bier wollte am Montag um 14.15 Uhr ein 32-jähriger Coburger aus einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße entwenden. Allerdings wurde er bei dem Vorhaben beobachtet und vom Verkaufspersonal darauf angesprochen. Der Ladendieb ließ seinen Rucksack, in dem sich mehrere geklaute Flaschen Bier befanden, im Geschäft zurück und versuchte zu flüchten. Ein Kunde des Geschäftes erkannte die Situation, rannte dem Ladendieb hinterher und stellte diesen noch in unmittelbarer Tatortnähe, indem er ihn am T-Shirt festhielt. Der Ladendieb schlug daraufhin in Richtung des Mannes, verfehlte ihn allerdings. Im Zuge der Rangelei knickte der couragierte Verfolger um und verletzte sich am linken Sprunggelenk. Der Ladendieb wurde von den Coburger Polizisten festgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest zeigte bei ihm 2,88 Promille an. Neben sieben Flaschen Bier im Rucksack fanden die Beamten zwölf Zigarettenschachteln in der Jacke des 32-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. pol