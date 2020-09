Am Mittwochnachmittag hat in einem Supermarkt in der Forchheimer Straße in Igensdorf ein 38-jähriger Mann einen Nagelknipser aus einer Verpackung genommen und in seine Hosentasche gesteckt. Dabei wurde er von einem Angestellten beobachtet. Der Mann bezahlte im Anschluss an der Kasse seinen Einkauf, jedoch nicht den versteckten Knipser im Wert von sechs Euro. Daraufhin wurde der Kunde angehalten und zur Anzeige wegen Ladendiebstahls gebracht.